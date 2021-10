Ladro 45enne si nascondeva nella campagna carpigiana

La Polizia di Stato di Carpi ha dato esecuzione all’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, nei confronti di un cittadino italiano di 45 anni.

L’uomo deve espiare una pena di anni 1 mese 6 di reclusione in quanto ritenuto responsabile, con sentenza irrevocabile del Tribunale di Modena, di una serie di furti in abitazione in concorso commessi nel 2016.

L’uomo, resosi irreperibile da giugno scorso, è stato individuato il 7 ottobre in un’area rurale del comune di Carpi da agenti di polizia.

Accortosi della presenza della Polizia ha tentato la fuga, nascondendosi tra la fitta vegetazione, ma è stato raggiunto, bloccato dagli operatori e tradotto presso la Casa Circondariale di Modena.

