Raptor Engineering alla resa dei conti a Monza in Carrera Cup Italia

Scocca l’ora x nella Porsche Carrera Cup Italia, il cui ultimo e decisivo round si disputa a Monza nel weekend del 31 ottobre con Raptor Engineering pronta a giocarsi le chance di vittoria nella Michelin Cup. Sul circuito brianzolo la squadra diretta da Andrea Palma torna in azione reduce dal podio conquistato in gara 2 a Franciacorta a inizio mese dalla 911 GT3 Cup “targata” Centro Porsche Catania con alla guida Marco Cassarà. Un podio che ha consentito al pilota romano di mantenere il comando della classifica della categoria, ma con soltanto 2 punti di vantaggio sulla diretta concorrenza. Nel “Tempio della Velocità” sarà dunque un vero e proprio spareggio per il titolo e il team modenese approda alla resa dei conti al massimo della determinazione e vantando un ruolino di marcia che segna ben 3 vittorie e 5 podi nelle 10 gare disputate finora in stagione.

Lo stesso team principal Andrea Palma sottolinea in vista di Monza: “Arriviamo pronti alla sfida, speriamo di far bene e siamo consapevoli della posta in palio, che diventerebbe come qualcosa di storico per noi come squadra. Conquistare un titolo già al secondo anno di attività sarebbe un grande risultato e una gratificazione in più per tutti quelli che in questa squadra credono e per gli stessi ragazzi che tanto hanno lavorato per arrivare fino a qui. Dopo Franciacorta abbiamo riguardato un po’ tutto, dati e macchina, con l’intento di migliorare ancora in vista di questa vera e propria finale. Ora in pista starà anche a Marco mettere del suo e andare a guadagnarsi questo campionato. Sappiamo che non possiamo gestire alcun vantaggio e che non possiamo sbagliare nulla: se vogliamo vincere semplicemente dobbiamo arrivare davanti”.

All’Autodromo Nazionale le due gare da 28 minuti più un giro, con al via 33 Porsche in totale, sono in programma sabato alle 16.20 in diretta tv su Sky Sport Action (Sky 206) e domenica alle 11.05 in diretta su Sky Sport Arena (Sky 204) e in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre). Entrambe saranno trasmesse anche in live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.

