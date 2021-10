Si cercano giovani attori per il nuovo film di Marco Bellocchio

CARPI- Il Comune di Carpi ospiterà, il 13 e 14 ottobre, le selezioni di giovanissimi attori per il nuovo film di Marco Bellocchio, ‘’La conversione’’: la produzione sarà in città, negli uffici comunali della Pieve, alla ricerca di tre ragazzi per ruoli da protagonista, in età compresa fra i 5 e i 22 anni, anche senza esperienza recitativa ma con accento emiliano e, in un caso, capace di parlare bene in dialetto.

In particolare, i responsabili del “casting” cercano un bambino emiliano fra i 5 e i 12 anni, di corporatura esile, con capelli e occhi castani; un emiliano fra i 17 e i 22 anni, magro, con capelli e occhi castani; e una ragazza fra i 18 e i 22 anni, che parli dialetto emiliano. Le selezioni si svolgeranno solo su appuntamento, fra le 10 e le 18, e solo per le tre tipologie specificate: la produzione precisa infatti che non accetta candidature diverse dalle figure richieste. In questo lavoro Bellocchio racconterà la drammatica vicenda di Edgardo Mortara, bambino ebreo bolognese che nel 1858 fu sottratto per sempre alla famiglia dalla polizia papalina, perché secondo l’autorità pontificia era diventato cattolico essendo stato battezzato a insaputa dei genitori. Una vicenda che ebbe risonanza internazionale anche per il coinvolgimento di Pio IX, restando una ferita aperta nella storia dei rapporti fra chiesa cattolica e mondo ebraico. ‘’La conversione’’ è prodotto da IBC Movie e Kavac Film con RAI Cinema, con la collaborazione della Film Commission regionale; le riprese sono in programma a inizio del 2022 fra Roma e l’Emilia-Romagna. Dopo ‘’Bocche inutili’’, girato interamente in città l’estate scorsa, si riconferma così una certa potenzialità “cinematografica” di Carpi, quale luogo appetibile in cui i produttori trovano anche grande disponibilità da parte dell’Ente locale. Per eventuali informazioni: laconversionecastingminori@ kavacfilm.com E’ possibile prenotare l’appuntamento collegandosi al sito: https://koalendar.com/e/ casting-la-conversione-carpi

