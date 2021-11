Calcio, Terza Categoria: scontro al vertice tra Medolla e Circolo Rinascita, Concordia-Novese

Tornano in campo domenica 7 novembre le squadre impegnate nella nona giornata del campionato di Terza Categoria, Girone B (Modena). Il Medolla, che la scorsa settimana ha approfittato del turno di riposo della Virtus Mandrio per conquistare, grazie al successo per 3-0 contro la Polisportiva Cognentese, la vetta della classifica, sarà impegnato oggi nello scontro al vertice contro il Circolo Rinascita terzo in classifica, a soli tre punti di distanza dalla formazione della Bassa modenese. Nelle zone alte della classifica anche il Limidi, che ospiterà la Polisportiva Cognentese per cercare di rimanere agganciato al treno di testa. Nelle zone basse della graduatoria, invece, scontro diretto tra Concordia e Novese. Il Concordia è reduce da 7 ko consecutivi, l’ultimo dei quali domenica scorsa contro il Limidi, mentre la Novese si è rilanciata nell’ultimo turno, battendo 3-1 la Gino Nasi. Infine, la Robur La Pieve sarà impegnata nella trasferta sul campo del Reno Centese, che sopravanza di un solo punto la formazione nonantolana in classifica.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 9 (domenica 7 novembre, ore 14.30):

Centro Polivalente Limidi – Polisportiva Cognentese

Concordia – Novese

Gino Nasi – Old Invicta

Medolla – Circolo Rinascita

Reno Centese – Robur La Pieve

Virtus Mandrio – Cortilese

Riposa: Nuova Aurora

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica:

Virtus Mandrio 19

Medolla 18

Circolo Rinascita 15*

Centro Polivalente Limidi 13*

Nuova Aurora 9

Cortilese 9

Polisportiva Cognentese 8*

Reno Centese 8*

Robur La Pieve 7*

Gino Nasi 6*

Novese 4

Old Invicta 3*

Concordia Calcio 3

*una partita in meno

