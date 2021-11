Polizia Locale Ucman, presidio di Medolla: Stefano Bonomi nominato Assistente Capo

MEDOLLA – Nella mattinata di martedì 9 novembre, il Comandante della Polizia Locale Unione Comuni Modenesi Area Nord, Gianni Doni, ha consegnato i gradi da Assistente Capo a Stefano Bonomi, in servizio presso il presidio di Polizia Locale di Medolla.

L’Assistente Capo Bonomi Stefano è entrato nella Polizia Locale nel novembre 2001 in un Comune in Provincia di Varese, poi nell’Agosto del 2005 si è trasferito per servizio a Concordia Sulla Secchia, dove ha svolto l’attività fino all’anno 2011.

Dal gennaio 2012 è stato trasferito presso il Presidio di Polizia Locale di Medolla dove lavora attualmente ed è diventato un punto di riferimento per la collettività.

