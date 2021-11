Punta la pistola contro il pizzaiolo per farsi preparare una Margherita

Punta la pistola contro il pizzaiolo per farsi preparare una Margherita. E’ arrivato all’orario di chiusura, e al diniego di preparare qualcosa ha estratto una pistola e, tenendo l’arma in mano, si è fatto preparare la cena che poi ha consumato al tavolo. Poi se n’è andato, pagando il conto. Protagonista un trentenne di nazionalità albanese che ha messo in scena le sue minacce a Fidenza, nel parmense.

Il trentenne, identificato grazie alla descrizione del pizzaiolo, è stato denunciato per violenza privata.

