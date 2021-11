Raptor Engineering e Marco Cassarà campioni Michelin in Carrera Cup

MODENA- Si è conclusa in trionfo la seconda stagione di Raptor Engineering nella Carrera Cup Italia a Monza.

Con Marco Cassarà al volante della 911 GT3 Cup “targata” Centro Porsche Catania, il team modenese ha conquistato il titolo nella Michelin Cup: già il primo alloro nella breve storia della squadra diretta da Andrea Palma, che nella factory di San Cesario ha avviato le attività a inizio 2020.

Nel 2021 la squadra e Cassarà hanno vissuto costantemente ai vertici della categoria il monomarca tricolore, uno dei campionati più competitivi in assoluto, e il pilota romano è stato in grado di ottenere un totale di 4 vittorie e 6 podi in 12 gare. Nella finalissima di Monza, Cassarà, complimentatosi con il team per l’auto perfetta messagli a disposizione, ha prima vinto in rimonta sul bagnato gara 1 di sabato e ha poi gestito il vantaggio in classifica domenica, quando ha concluso secondo in gara 2 “marcando” il rivale diretto per il titolo, celebrato con tanto di corona d’alloro sul podio e poi nel paddock con tutta la squadra.

Il team principal Andrea Palma dichiara dopo la vittoria all’Autodromo Nazionale: “Per noi è un titolo importante perché comprende i tanti sacrifici che abbiamo fatto iniziando le attività in un momento difficile come quello che tutti conosciamo e che ha messo alla prova anche la mia esperienza da pilota e collaudatore che si mette in gioco nel dirigere un team. Una stagione bella in cui a mano a mano ci abbiamo creduto e abbiamo lavorato con impegno dando sempre il massimo. Un grazie particolare ai nostri ‘pilastri’: i ragazzi della squadra, encomiabili; Isabelle, che oltre a essere la mia compagna ha creduto in me in tutti i progetti, in Raptor è una direttrice ‘tuttofare’ ma anche la motivatrice; Marco, che a Monza è stato straordinario con una gara 1 sul bagnato da vero professionista e poi in gara 2 è stato bravo a gestire: tutti i nostri preziosi partner e Porsche Italia, in particolare nella figura di Valentina Albanese. Ora guardiamo al futuro. Dopo questo trionfo lo step successivo pensiamo possa essere iniziare un programma ancor più impegnativo, anche con la nuova 992. Vedremo!“.