Super Green Pass, nuovo decreto in vigore dal 6 dicembre. Ecco cosa prevede

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, nel pomeriggio di oggi, 24 novembre, al decreto che rafforza le misure anti-Covid con il Super Green pass, ottenibile solo con la vaccinazione anti-Covid o con la guarigione dal Coronavirus.

Il provvedimento sarà valido a partire dal 6 dicembre. Il Super Green pass entrerà in vigore anche in zona bianca, avrà una durata di nove mesi, anzichè i 12 previsti fino ad oggi, e, in base alle nuove regole, chi non ne sarà in possesso non potrà entrare in bar e ristoranti al chiuso, palestre, impianti sportivi, cinema, teatri, discoteche né partecipare a spettacoli, feste e cerimonie pubbliche.

Per recarsi sul posto di lavoro, invece, sarà sufficiente, come ora, anche un tampone molecolare o antigenico negativo. Nel decreto, inoltre, viene introdotto anche l’obbligo di Green Pass (anche in questo caso, come per recarsi al lavoro, quello standard, ottenibile anche con un tampone negativo) per accedere ai mezzi del trasporto pubblico locale e agli alberghi.

Inoltre, dal 15 dicembre la vaccinazione obbligatoria è estesa a personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico. Per il personale sanitario è obbligatoria la terza dose.

