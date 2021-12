A Novi approvato il bilancio di previsione, si punta a sostenibilità ambientale, rilancio del territorio, partecipazione dei cittadini

Nella seduta di giovedì 23 dicembre il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022- 2024, con i 9 voti favorevoli della lista NOI e 5 contrari espressi da Nuovo Gruppo e Insieme al Centro Sinistra.

Innanzitutto – si legge in una nota del Comune – va sottolineato il grande impegno delle quattro Amministrazioni di Novi di Modena, Campogalliano, Carpi e Soliera per approvare, entro il 31 dicembre, i bilanci comunali e quello dell’Unione delle Terre d’Argine. Un obiettivo che da tanti anni non era raggiunto ma, soprattutto in questo periodo, fondamentale per garantire, già dal primo gennaio, l’efficacia e l’efficienza degli uffici nel far fronte alle numerose esigenze amministrative senza far ricorso all’esercizio provvisorio che prevede diverse limitazioni.

Altro aspetto molto importante è che il bilancio di previsione 2022 raggiunge un obiettivo ambizioso: garantire lo stesso importo per la copertura delle spese di gestione previsto nel precedente bilancio di previsione 2021, questo nonostante importanti “minori entrate” provenienti dal rimborso IMU per gli edifici inagibili e la scelta di non aumentare l’addizionale Irpef.

In continuità e grazie agli investimenti che si sono iniziati a realizzare dallo scorso anno, l’Amministrazione ha sottoscritto nel 2021 nuovi prestiti per l’ammodernamento degli impianti di illuminazione, la realizzazione di piste ciclabili e la manutenzione delle strade, un importo complessivo di € 1.200.000 (riducendo contemporaneamente vecchi prestiti per € 834.000). Una volta completati gli interventi, la riduzione dei consumi elettrici e le minori manutenzioni produrranno un risparmio annuo pari al doppio delle nuove rate richieste per il pagamento del prestito ed una riduzione dei costi nei futuri bilanci. Un esempio del fatto che investire sull’ambiente è una delle migliori strategie e di come, il rispetto dell’ambiente, si possa coniugare con una riduzione della spesa pubblica.

Confermato il ‘congelamento’ di tributi, imposte e tariffe comunali grazie anche ad un indebitamento relativamente basso.

Un’altra grande sfida che l’amministrazione dovrà affrontare nel 2022 consisterà nel gestire contemporaneamente i progetti in corso per gli investimenti comunali e per la ricostruzione pubblica con nuovi interventi, che potranno essere finanziati dalle risorse del P.N.R.R. (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza). Vengono inseriti, negli strumenti di programmazione del bilancio, importanti investimenti da candidare all’interno delle missioni e dei programmi di tale piano. I più importanti sono l’intervento di riqualificazione energetica e degli spazi della Scuola dell’infanzia Sorelle Agazzi di Novi e per la mensa all’interno del nuovo polo scolastico di Rovereto mentre, alle ex scuole S. Marino Lame, è previsto un intervento di cambio d’uso dell’edificio a favore di un progetto di social housing. Altri investimenti proposti per il PNRR riguardano le riqualificazioni dei centri sportivi di Novi e Rovereto, il potenziamento delle ciclabili e la realizzazione delle relative interconnessioni con i comuni limitrofi e la sicurezza dei ponti stradali. Ogni intervento trova il suo fondamento nel rispetto dell’ambiente e sulla ricerca del minor impatto, grazie all’acquisto di energia verde, da parte del Comune, per i consumi non autoprodotti. Una scelta coraggiosa fatta anni fa che ora sta iniziando a mostrare concreti segnali di efficacia sia dal punto di vista ambientale che economico.

Altro intervento strategico per l’Amministrazione è la partenza del cantiere dedicato alla costruzione del primo stralcio della pista ciclabile che collegherà Rovereto e S. Antonio. Un progetto di cui si parla da tanti anni e che ora, grazie anche all’importante contributo di idee apportato dal percorso partecipativo del 2020, inizia a prendere corpo.

Un importante investimento è la prosecuzione dei lavori di manutenzione stradale (già iniziato nel 2020) per un importo di altri 400 mila € che prevede, per quest’anno, anche interventi di depolverizzazione delle strade secondarie e di campagna per migliorarne la percorribilità e sicurezza, non solo veicolare ma anche ciclabile.

“Innovazione, mobilità ed eco sostenibilità: questi sono gli aspetti fondamentali del bilancio che abbiamo approvato” spiega il Sindaco Enrico Diacci “Un bilancio che mostra nel concreto due aspetti fondamentali: che investire nell’ambiente è l’unica strategia oggi possibile e di come, grazie allo sviluppo tecnologico e alle grandi innovazioni, si possa coniugare la riduzione della spesa pubblica con un miglioramento della qualità del servizio e della vita delle nostre comunità”.

