Allerta meteo Protezione Civile per pioggia e piene dei fiumi

GIALLA per piene dei fiumi sulle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori sulle province di PC, PR, RE, MO, BO, FC, RN. E’ valida dalla mezzanotte di domenica 26 dicembre 2021 fino alle 00:00 del 27 dicembre 2021 una allertapersulle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA, FC, RN; persulle province di PC, PR, RE, MO, BO, FC, RN. Nella giornata di domenica 26 dicembre si prevedono piogge diffuse, di debole intensità, più persistenti nelle aree montane e sul settore centro-orientale.

Sono previsti innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua superiori alla soglia 1, più probabili sul settore centrale della regione.

Sulle aree del crinale appenninico sono possibili localizzati fenomeni franosi e possibili fenomeni di ruscellamento e innalzamento dei livelli idrografici dei bacini minori.

Invece per la giornata di lunedì 27 dicembre non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell’allertamento. Tuttavia non si escludono livelli idrometrici prossimi alla soglia 1 sui fiumi Secchia, Reno e affluenti per il lento esaurimento delle piene in atto.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017