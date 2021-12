Camposanto, la storia di Giulia Soriani: “Il mio ‘Fiori di Cotone’ è un sogno che si è realizzato”

CAMPOSANTO – “Lavoravo a tempo indeterminato come impiegata in un’azienda, poi è nato il mio secondo figlio e ho scelto di intraprendere questa avventura – a dire il vero, un po’ folle!”. E’ con un grande sorriso che Giulia Soriani, titolare del negozio di abbigliamento intimo Fiori di Cotone, ci racconta della nascita della propria attività. “Non sono camposantese di nascita, mi sono trasferita qui per amore”, spiega, “e devo dire di aver trovato una comunità estremamente accogliente. Per questo, ho scelto di aprire qui in paese la mia boutique. Mi occupo della vendita di pigiami per uomo e donna e di abbigliamento intimo: offro una gamma particolarmente variegata di reggiseni per decolté generosi, capaci di assicurare confort a ogni genere di taglia. In effetti, bisogna sempre ricordarsi che un reggiseno sbagliato può creare problemi alla salute (mal di testa, male alla schiena, cervicale sono solo alcuni esempi). Ecco perché è importante venire in negozio per fare una prova in camerino, approfittando della consulenza di un’esperta. Non bisognerebbe mai acquistare un reggiseno a scatola chiusa.”

Un buon successo quello di Fiori di Cotone, che, da qualche tempo, si è trasferito in via Baracca 3: “Ci siamo allargati,” dichiara Giulia Soriani, “il negozio adesso è più grande. Siamo anche sul web, dove è presente un sito, che funge da catalogo digitale, e sui social, in particolare Instagram e Facebook: certo, non è facile far sbarcare un negozio di intimo online, ma attraverso un servizio di videochiamate, la clientela ha la possibilità di visionare la merce e scegliere il prodotto più adatto, che viene poi spedito direttamente a domicilio. Le nostre proposte, in questo periodo natalizio, sono davvero tante: particolarmente apprezzate, le calze in tazza, che sono anche un’ottima idea regalo!”

