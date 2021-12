Cispadana: il Pd della Bassa si concentra sulla ciclabile e dimentica la viaria

MIRANDOLA- “Interessante ed encomiabile la presa di posizione espressa in un comunicato dai segretari Pd della “Bassa”

modenese in cui esprimono la necessità di “completare i tratti mancanti della Cispadana e riqualificare quelli esistenti”. Ancora più interessante ed encomiabile il passaggio dove si dice che con questa realizzazione “si coniuga inoltre l’obiettivo della transizione ecologica, tassello importante all’interno dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per la tutela dell’ambiente”- così Silvano Tagliavini del Coordinamento cispadano NO autostrada – SI strada a scorrimento veloce ha commentato l’intervento dei segretari dei circoli Pd dei Comuni della Bassa modenese sulle ultime novità in merito alla realizzazione della cosiddetta Cispadana ciclabile- Peccato però che tutto questo sia riferito alla sola Ciclovia Cispadana. Peccato che questa riflessione non sia applicata anche alla Cispadana viaria dove sarebbe sufficiente “completare i tratti mancanti”.

“Ci sono le stesse premesse ma inspiegabilmente le si applica alla sola Ciclovia- conclude Tagliavini- perché allora non fare un piccolo sforzo di coerenza e applicarle anche alla Cispadana viaria?”.

