Durante la fuga prova a disfarsi della droga, 30enne inseguito ed arrestato dalla Polizia

MODENA – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 30 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti in servizio di controllo del territorio, verso le ore 21.00 di giovedì 2 dicembre, mentre transitavano in zona Novi Sad – Stazione autocorriere, precisamente in via Fabriani, a Modena, hanno notato il 30enne che, alla vista della Polizia, in sella ad una bicicletta ha accelerato la pedalata come per eludere un controllo, dirigendosi verso via Storchi.

Resosi conto di essere seguito, ha abbandonato il velocipede lungo la ciclabile, per darsi alla fuga a piedi, invertendo il senso di marcia. Gli operatori, scesi dal veicolo di servizio, si sono posti al suo inseguimento a piedi, raggiungendolo e fermandolo, con non poca fatica, all’altezza di Viale Monte Kosica, dove lo straniero ha opposto resistenza, sferzando calci all’indirizzo degli agenti. Poco prima di essere bloccato, si è disfatto repentinamente di due oggetti, lanciandoli a terra, dietro un’autovettura in sosta. All’interno dei due involucri in cellophane trasparente, subito recuperati dagli operatori, è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina, già porzionata, per complessivi 4,96 grammi.

Da accertamenti in banca dati, l’uomo risulta avere precedenti di polizia e penali per reati in materia di stupefacenti. Denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale e per violazione delle norme sugli stranieri, la sua posizione è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione per l’adozione di provvedimenti di competenza.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017