Liste civiche in Unione Comuni Area Nord: “Superate le divisioni nel Pd, basta egoismi e protagonismi”

“Superate le divisioni nel Pd, basta egoismi e protagonismi”. E’ l’appello delle liste civiche di centrodestra presenti nel Consiglio dell’Unione Comuni Area Nord, Noi Sanfeliciani, San Prospero per il cambiamento, Ricominciamo daccapo e Impegno Comune, che in una nota scrivono:

L’elezione a Presidente U.C.M.A.N. del Sindaco Alberto Calciolari, frutto dell’accordo politico tra il PD e la

LEGA di Mirandola, ha innescato un’inutile polemica all’interno del PD che ci lascia attoniti ed allibiti.

Polemica che certamente non giova in alcun modo ai cittadini dell’Unione.

Apprendiamo dai quotidiani infatti, l’ennesimo esempio di una politica che non ci rappresenta: Lisa Luppi,

ex presidente vicaria e Sindaca di Cavezzo, “tesserata Pd e con l’anima nel partito” ha dichiarato di non

riconoscersi nel PD, a causa dell’accordo con la LEGA ribadendo che i due consiglieri cavezzesi che si son

dimessi per protesta dal consiglio UCMAN “saranno rinominati, ma prima serve un confronto”.

E intanto, a causa di questa inutile ed ingiustificata scaramuccia partitica, restano bloccate l’elezione del

Presidente e del Vice Presidente del Consiglio U.C.M.A.N., in un momento molto delicato per l’Ente,

oggetto anche dell’azione di protesta dei sindacati.

E’ quindi sotto gli occhi di tutti che i bisogni dei cittadini arrivano dopo l’ego di alcuni esponenti del PD.

E’ necessaria invece una vera azione politica ed amministrativa che metta al centro il bene comune degli

oltre 84.000 cittadini che rappresentiamo e contribuiamo ad amministrare. Già da diversi mesi abbiamo

presentato un progetto credibile, sostenibile, ma soprattutto ATTUABILE di rilancio dell’ente che è stato

boicottato dalla “Politica Tradizionale”.

Ribadiamo quindi la nostra totale disponibilità ad un dialogo istituzionale, affinché la gestione delle tante

problematiche che affliggono l’UCMAN siano messe al di sopra di inutili egoismi e/o protagonismi.

Diciamo basta a questo Risiko politico!

Liste civiche:

NOI SANFELICIANI , SAN PROSPERO PER IL CAMBIAMENTO, RICOMINCIAMO DACCAPO, IMPEGNO

COMUNE