Mirandola, Forte: “Bambini al freddo alle primarie di via Giolitti”

MIRANDOLA – Bambini al freddo nelle aule della scuola primaria di via Giolitti, a Mirandola. A segnalare il problema è Giuseppe Forte, che interviene sul tema attraverso una nota stampa:

“Il problema – spiega Forte – è purtroppo già noto alla scuola, ma ogni anno, nonostante i numerosi solleciti al Comune, proprietario dello stabile, si ripresenta sistematicamente. La situazione è oramai insostenibile e numerosi genitori mi hanno contattato per denunciare quanto sta accadendo.

Sono, infatti, numerose le lamentele in merito alla temperatura che si registra nelle classi dello stabile di via Gioliti. Il problema del “freddo” c’è da ormai parecchi giorni, senza che si sia trovata una soluzione. In un periodo – ricorda Forte – nel quale si sta attenti al minimo colpo di tosse o raffreddore, credo che otto ore seduti al freddo siano veramente tante, anche con la giacca addosso. Tra l’altro, in questi giorni, le temperature sono particolarmente basse, per tutto l’arco della giornata.

La ditta Sinergas sta effettuando dei nuovi lavori sull’impianto di riscaldamento, quindi domani e dopodomani, i rappresentanti di classe consigliano di far indossare ai bimbi un abbigliamento adeguato alle temperature. Visto che è da almeno due anni che si presentano sistematicamente questi problemi mi chiedo – incalza Forte – se non ci sia un vizio più grave. Per questa ragione ho chiesto alla consigliera regionale Valentina Castaldini di intervenire con una interrogazione in regione, visto che l’edificio è stato costruito in occasione della ricostruzione post sisma, e a Mauro Neri, capogruppo in Ucman, per conoscere il dettaglio delle lamentele e degli interventi effettuati dal Servizio Scuola del Comune”.