Noi Sanfeliciani all’attacco del Pd: “Sanno solo parlarsi addosso”

“Sanno solo parlarsi addosso”. Così Noi Sanfeliciani, lista civica a sostegno del sindaco di centrodestra Michela Goldoni, replica al segretario democrat che aveva invocato: “Il centrodestra non dia lezioni su come gestire l’Unione”. Il tema è quello caldo dell’Unione Comuni Area Nord, che riamane senza il suo principale Comune per la Mirandolexit.

Scrivono da Noi Sanfeliciani:

Come al solito l’incriticabile PD sanfeliciano, trova l’ennesimo modo di far polemica, gridando e strillando su un tema centrale come la riorganizzazione politica e amministrativa dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord.

Etichettando questo tragico momento di transizione come: « criticità da risolvere ».

A questo punto facciamo una domanda semplice semplice al segretario Guicciardi: «ma lei il progetto UCMAN 2.0 l’ha mai letto?» siamo convinti di no!

Perché se, anziché criticare il nostro operato, avesse trovato 20 minuti per leggerlo, si sarebbe subito reso conto che il progetto è pensato per una UCMAN ad otto (senza Mirandola), dove i servizi sono conferiti da tutti i Comuni (come nelle unioni che funzionano) costituendo un ente dove il centro-destra, sarebbe sì in minoranza, ma ben contento di collaborare per fare in modo che l’Ente finalmente funzioni.

Sarebbe un vantaggio infatti per tutti i cittadini della Bassa Modenese!

Caro Guicciardi, se anziché cercare il roboante titolo su Facebook, perdesse un altro po’ di tempo ad analizzare la sentenza del TAR Emilia Romagna dello scorso 23 febbraio, si renderebbe conto che la legge permette al Comune di Mirandola di uscire da UCMAN un pezzettino alla volta (dai servizi conferiti da oltre 5 anni), creando assurde diseconomie (la vicenda polizia locale è sotto gli occhi di tutti), con un’amplificazione pesantissima delle difficoltà dell’Ente che impattano in modo gravissimo sui Comuni, specialmente quelli più indebitati!

Il progetto UCMAN 2.0 per essere attuato, non ha bisogno di “colpi di maggioranza”, come evidente abitudine del PD, VISTO CHE PUNTUALMENTE CI RICORDA DI ESSERE IN MINORANZA, ma bensì di una condivisione politica di larga intesa per l’interesse di tutti i cittadini.

Vede le sembrerà strano, ma NOI SANFELICIANI, LISTA CIVICA N͟O͟N͟ PD, a larga parte di centro-destra e non autoreferenziale, sa perfettamente come si governa e cosa deve fare per mettere ordine e certezza amministrativa sia in UCMAN sia nel Comune di San Felice, nonostante siano appena due anni e mezzo che è alla guida del paese.

Se non fosse così, infatti, in appena 2 anni e mezzo alla guida di una macchina totalmente sconosciuta, non avrebbe ottenuto: una Casa della comunità da ASL, la conclusione (con metà personale ed in smart-working) delle 130 pratiche della ricostruzione privata ereditate, l’approvazione del progetto preliminare del teatro Comunale, la totale messa in sicurezza del deposito di amianto dell’EX Bianchini, la conclusione del progetto esecutivo con affidamento dei lavori del municipio, la riprogettazione completa della Torre dell’Orologio, l’affidamento della Progettazione del secondo stralcio della Rocca, la vittoria di diversi bandi sulla sicurezza stradale, un project financing per la completa sostituzione dell’illuminazione pubblica, il terzo campo da tennis, il Certificato di prevenzione incendi delle scuole e tante altre attività attualmente in cantiere …… non male per una giovane amministrazione in «evidente affanno»

Le scriviamo e consigliamo quindi che anziché “sparare sentenze” meglio le leggesse, le interpretasse e soprattutto le comprendesse anche perchè la propaganda è solo un danno per i cittadini della Bassa Modenese