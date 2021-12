Sorpreso mentre sta per introdursi in un negozio: 36enne arrestato per tentato furto

MODENA – La Polizia ha arrestato un uomo di 36 anni per il reato di tentato furto aggravato. Intorno alle ore 13.30 di martedì 28 dicembre, la Squadra Volante, su segnalazione della centrale operativa, è intervenuta presso un esercizio commerciale nella zona di via Giardini, nelle immediate vicinanze del centro storico di Modena, per un tentativo di furto in atto.

È stato lo stesso proprietario a contattare il numero di emergenza 112NUE in quanto era scattato l’allarme antintrusione del negozio, in quel momento chiuso e, attraverso le telecamere della videosorveglianza di cui è dotata l’attività, stava seguendo da remoto in tempo reale i movimenti di un soggetto che armeggiava attorno ad una finestra del locale. La Volante si è portata immediatamente sul luogo segnalato e ha individuato e fermato un uomo corrispondente alla descrizione fornita, che si trovava sotto la finestra laterale dell’esercizio commerciale.

L’uomo è stato trovato in possesso di un cacciavite a taglio lungo 28 cm, un piede di porco di 24 cm e una punta da trapano. Sull’infisso della finestra sono stati rilevati segni di forzatura. Il 36enne, residente in provincia di Parma, risulta gravato da precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, oltre ad essere sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.

