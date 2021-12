Tavolo permanente su disabilità e fragilità: incontro tra Ucman, Ausl e associazioni del Terzo Settore

Coinvolgere le famiglie delle persone con disabilità, già a partire dalla programmazione dei servizi a loro dedicati, grazie alle associazioni del Terzo Settore. Per raggiungere questo obiettivo, l’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord ha convocato nei giorni scorsi un incontro al quale hanno partecipato l’assessora ai Servizi sociali dell’Unione e sindaca di Cavezzo, Lisa Luppi, assessori ai Servizi Sociali dei Comuni UCMAN, rappresentanti dell’Azienda USL, Ufficio di Piano e Servizio Sostegno alla non autosufficienza dell’UCMAN, oltre a realtà associative come Mani Tese, Noi per Loro, ANFFAS, ASDAM e Rulli Frulli Lab.

Prevista per gennaio 2022 la condivisione formale dell’accordo per costituire un tavolo permanente sui temi della disabilità e della fragilità, al fine di rafforzare la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, arrivando a una progettazione coordinata e integrata, grazie alla sinergia tra famiglie, associazioni e chi ha la responsabilità istituzionale di programmare i servizi. Un orizzonte che prevede per le diverse realtà coinvolte risorse messe in rete, scambio di buone pratiche e supporto ai caregiver, cioè alle famiglie con responsabilità di cura.

“Un passo importante – commenta Lisa Luppi – che punta a un confronto puntuale con associazioni sempre più strutturate. In questa fase storica è fondamentale che i servizi sulla disabilità sappiano creare percorsi di vita adeguati a esigenze che i dati ci dicono essere in aumento, con un approccio che non può che partire dall’ascolto di chi i vari aspetti della disabilità li vive ogni giorno”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017