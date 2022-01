A22: la terza corsia è sempre più vicina. E Forza Italia chiede pedaggi convenzionati

MODENA- Dopo 8 otto anni di blocco degli investimenti di Autobrennero, entro le olimpiadi di Sestriere- in programma nel 2026- la terza corsia Verona-Modena sarà realtà.

“Nelle scorse settimane – spiega Forza Italia- il Ministero della Transazione ecologica ha ricevuto le osservazioni dagli enti locali e sta procedendo velocemente, tant’è che altre realtà come Mantova, hanno avanzato nuove richieste al Consiglio di amministrazione dell’A22.

“Chiediamo quindi di aprire un dibattito, in primis in Provincia e nei comuni nei pressi del tracciato, per decidere cosa fare. Per noi, le tre corsie rappresentano l’opportunità di una vera e propria ‘mini’ tangenziale veloce Carpi-Modena e come tale deve essere trattata. Ovvero con un prezzo “politico” per chi è pendolare e sceglie di non congestionare il traffico ordinario sull’asse Carpi-Campogalliano-Modena”- spiegano gli azzurri.

“In questo nuovo contesto è necessario avanzare delle richieste e ripensare come impiegare i circa 60 milioni di euro che dovrebbero arrivare sul nostro territorio con la nuova concessione. Ad oggi ci sono diversi progetti alcuni validi ed interessanti, ma altri non organici e per lo più superati. Sta di fatto che occorre un percorso partecipato, fatto di audizioni di esperti e di ascolto e attenzione delle istanze dei Comuni, per presentare, fin da subito, una vera e propria lista della spesa con i fondi della nuova convenzione e con indicate tempistiche certe. Teniamo conto anche che 5 dei super ingegneri del PNRR arruolati dal ministro Brunetta saranno in servizio dal 1 Marzo in Provincia proprio per coordinare progetti e magari potrebbero studiare l’integrazione dei fondi delle concessioni con quelli europei”.

“Le altre province stanno già correndo- concludono- mentre noi rischiamo di depositare la fotocopia stantia di richieste nate nel secolo scorso”.

