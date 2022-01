Aperte le candidature per il Servizio Civile alla Croce Blu di Mirandola

Sono aperte le candidature per il Servizio Civile Universale presso la Croce Blu di Mirandola.

I posti disponibili sono in tutto 4.

Potranno presentare domanda ragazzi e ragazze (italiani e non, purché europei o regolarmente soggiornanti in Italia), che hanno compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

La domanda deve essere presentata entro il 26 gennaio 2022.

IMPORTANTE: L’iscrizione è possibile esclusivamente ONLINE tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID: gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Se vuoi saperne di più? Scrivi una mail a info@croceblumirandola.it oppure contattare il Tel.: +393495911552

