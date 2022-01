Cispadana, tutte le domande del Coordinamento al convegno di Medolla

MEDOLLA- In vista dell’imminente incontro organizzato da Nomisma a Medolla – durante il quale si parlerà di territorio, strategie e progetti il prossimo 29 gennaio – il Coordinamento cispadano NO autostrada – SI strada a scorrimento veloce ha condensato in una lettera aperta questioni e domande ritenute cruciali per lo sviluppo delle infrastrutture e, in particolare, della Cispadana.

Ecco la lettera integrale del Coordinamento:

“Prendiamo atto della volontà di proporre strategie e progetti per un’area il cui valore economico è riconosciuto

non solo in ambito regionale e che sia anche occasione per dare risposte concrete e credibili sul tema trasporti e viabilità vista la presenza del presidente Bonaccini e quelle dell’amministratore delegato di Autobrennero Cattoni e di Giulio Santagata

il quale ricopre contemporaneamente la figura di consigliere delegato in Nomisma e di consigliere del C.d.A. in Autobrennero e che svolgerà il compito di “moderatore” al convegno (nulla di personale ma suscita qualche perplessità il ruolo di “moderatore” visti gli incarichi in Nomisma e Autobrennero). A queste persone, ma non solo, vorremmo porre alcune domande:

come si concilia la realizzazione di una nuova autostrada, la Cispadana da sempre sbandierata come funzionale al collegamento dei territori interessati con il resto d’Europa, con la concreta volontà regionale di potenziare due tratte ferroviarie che dal porto di Ravenna e da quello di La Spezia trasformeranno radicalmente il trasporto, in particolare merci, da e per il resto d’Europa attraverso il “corridoio ferroviario” del Brennero?

Non si ritiene che in questo ambito ferroviario l’incrocio delle sopracitate tratte ferroviarie, con la direttrice ferroviaria del Brennero, abbia più senso ipotizzare una piattaforma intermodale anziché pensare di andare con una nuova autostrada ai caselli di Reggiolo e Ferrara?

C’è ancora motivo, come ha recentemente ribadito l’assessore Andrea Corsini, di realizzare la Cispadana in forma

autostradale come “diversificatore di traffico” dal “nodo” di Bologna, vista la definitiva decisione di intervenire su questo nodo attuando il “Passante green” dove, dice l’A.D. di Autostrade per l’Italia, il traffico verrà “fluidificato” e quindi risolto?

autostradale come “diversificatore di traffico” dal “nodo” di Bologna, vista la definitiva decisione di intervenire su questo nodo attuando il “Passante green” dove, dice l’A.D. di Autostrade per l’Italia, il traffico verrà “fluidificato” e quindi risolto? L’amministratore delegato Cattoni e il consigliere Santagata sono in rappresentanza di quella Autobrennero spa, nella quale anche i soci privati svolgono un ruolo decisionale importante nelle scelte dell’azienda, che vuole ancora investire in una nuova autostrada come la Cispadana o di quella Autobrennero spa recentemente ipotizzata da Kompatscher dove gli investimenti vengono pensati principalmente per il Corridoio del Brennero, e dove la infrastruttura principale è la ferrovia, in un contesto europeo dove il ruolo del valico del Brennero cambierà radicalmente all’apertura del secondo tunnel ferroviario?

Ultima ma non ultima. E’ questa l’occasione in cui Bonaccini risponderà finalmente alle altre 10 domande sulla Cispadana che il Coordinamento gli ha riproposto più volte negli ultimi anni e sulle quali ha ripetutamente promesso di rispondere, ma senza mai farlo?

Come Coordinamento non formuliamo pregiudizi sull’esito del convegno ma giudicheremo al termine di esso. Se, cioè, sarà vera occasione per definitivi chiarimenti in merito alle domande poste e alle aspettative che i cittadini hanno ma che, per l’assurda e colpevole scelta di amministratori regionali e locali di legare il tutto al rinnovo della Concessione A22, non è ancora stata data risposta dopo una quindicina di anni di ripetuti, quanto falsi, annunci di imminente apertura dei cantieri. Mentre si sarebbe potuto realizzare i tratti mancanti della Strada a scorrimento veloce, già per 1/3 realizzata.

Minor tempo, minore spesa per la Regione e lo Stato: reale risposta alle necessità di un’area vasta, dove la dislocazione produttiva è fortemente parcellizzata e con minore impatto ambientale.

Su questo ultimo punto notiamo la grave assenza di esperti di questa importante tematica”.

