Drive through Mirandola, oltre 700 tamponi effettuati nella mattinata di sabato 8 gennaio

MIRANDOLA – Sono stati oltre 700 – rende noto l’Ausl di Modena – i tamponi gestiti nel corso della mattinata di oggi, sabato 8 gennaio, al Drive through di Mirandola. Otto gli infermieri dedicati all’esecuzione dei test molecolari, che non ha comportato particolari disagi ai cittadini interessati, al di là dei normali tempi di attesa, non paragonabili, comunque, a quelli delle scorse settimane, che avevano creato disagi anche alla circolazione nelle zone limitrofe al Drive through. Qui è possibile trovare gli ultimi aggiornamenti in merito agli attuali tempi di attesa al Drive through, forniti in collaborazione con la Polizia Locale Area Nord

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017