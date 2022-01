Finale Emilia a “C’è posta per te”, la commovente storia di Salvatore Loverso

Finale Emilia a “C’è posta per te”, la commovente storia di Salvatore Loverso. E’ stata una serata piena di emozioni quella andata in onda su Canale 5 domenica sera, con l’incontro tra il giovane finalese e il ballerino Stefano De Martino. In scena è stato chiamato Salvatore, invitato da un “postino” del programma che era arrivato nei giorni scorsi a Finale Emilia. E’ stata Enza, la madre del ragazzo, giovane studente neolaureato, a scrivere alla redazione del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, per raccontare quanto era stato fatto dal figlio, rimasto orfano del padre Franco, stroncato dal Covid a 64 anni. Nonostante la tragedia, Salvatore è riuscito con caparbietà a concludere gli studi e a laurearsi poche settimane fa. Poi ha portato la corona d’alloro della sua cerimonia di laurea sulla tomba del padre.

“Ti voglio far capire che papà ti ha amato tantissimo e voglio che tu sappia che lui sa che lo hai amato tanto” , ha detto la madre che ha preparato per lui la sorpresa di fargli conoscere uno dei suoi idoli, De Martino. Il ballerino gli a portato in dono una penna stilografica, sostenendo che l’avesse usata su un diario i momenti più tristi della vita: “Quando è finito l’inchiostro, è tornata la serenità. Ho ricaricato la penna perché possa continuare con te il suo compito”.

