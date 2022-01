“Ho deciso”, è uscito il nuovo rap di Luca Liuzzo

“Ho deciso”, è uscito il nuovo rap di Luca Liuzzo, giovane artista di Camposanto.

Luca Liuzzo è nato a Catania, ma è cresciuto sin da bambino a Camposanto, paese che ama a tal punto da essersi tatuato il codice di avviamento postale 41031. Ha iniziato ad immergersi nella musica sin da ragazzino, nuotando tra i ritmi del rap rnb e del pop, per arrivare fino all’indi rap. Il primo gruppo è stato “Area 23” con Argo Rap. Negli anni ha partecipato a gare, contest e concorsi che gli hanno fatto crescere l’amore per la musica e la voglia di usarla per esprimere sè stesso.

Il suo pezzo più famoso è “Instabile”, realizzato assieme all’amico Lorenzo Palmieri , che ha dato vita ad una lunga serie di canzoni rap pop.

Con “Ho Deciso” Liuzzo adesso debutta alla regia

Volevo ringraziare tutti i Ragazzi che hanno fatto parte di Questo Progetto Il primo Video Diretto Da me …Vi Auguro di passare un Sereno Natale a tutti Mandiamo un messaggio di Speranza I Giovani sono il Futuro https://www.youtube.com/watch?v=btM0cju_SxE

leggi anche

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017