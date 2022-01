Mirandola, la storia di Emanuele ed Anna: quando la scrittura diventa un atto di amore

MIRANDOLA- Una pittrice impavida, una setta malvagia alla ricerca di un neonato predestinato che ne potrebbe ostacolare gli intenti maligni e un giornalista scaltro, capace di intercettare i giusti indizi. Questi gli ingredienti di un racconto fantasy speciale, quello che il mirandolese Emanuele Bignardi ha scritto – in due mesi – per la giovane moglie Anna: rendendola l’indomita protagonista di una novella ambientata in un luogo immaginario e imprecisato, con creature ed eventi fantastici.

Emanuele e Anna Bignardi sono una giovane coppia, sposata dal 14 settembre 2019: lui laureato in lettere e filosofia e appassionato di scrittura fin da bambino, lei pittrice e ritrattista. Specializzata anche in grafica digitale.

I due condividono la passione per la letteratura fantasy e i videogiochi, in particolare della saga “The Elder Scrolls”. È proprio ispirandosi all’universo fantasy che Emanuele ha scritto il racconto, di circa 70 pagine. L’ha rilegato, ha scelto una bella copertina e lo ha regalato alla moglie come dono di Natale: due anni fa.

Quest’anno però è arrivata la sorpresa di Anna, che ha deciso di “disegnare” la sua alter ego e ricambiare così il regalo romantico, creativo e assolutamente unico del marito. Anna ha creato un ritratto che la riprende negli abiti immaginati nel romanzo del marito.

Considerate le attitudini creative della coppia, chissà se questi “doni d’amore” daranno il via a un sodalizio artistico di Anna ed Emanuele nella letteratura fantasy.

