Rubano zafferano all’interno di un centro commerciale, arrestati un 26enne e un 32enne

MODENA – Nel pomeriggio di venerdì 21 gennaio, la Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto due giovani, rispettivamente di 26 e 32 anni, entrambi residenti fuori citta, per il reato di furto aggravato in concorso.

Gli agenti sono intervenuti su richiesta del personale di vigilanza in servizio presso un centro commerciale della città, in zona Buon Pastore, perchè i due avevano rubato della merce. I poliziotti hanno appurato che i due uomini, utilizzando uno zaino artigianalmente schermato con dei fogli di alluminio, si erano introdotti nel supermercato e avevano inserito all’interno dello stesso 476 bustine di zafferano per un valore di oltre 2.000 euro.

I due uomini sono stati, quindi, tratti in arresto per furto aggravato in concorso. Contro il 32enne, con numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, è stata emessa dal Questore la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Modena.

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017