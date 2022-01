Stufa difettosa, incendio in abitazione a Mirandola

Stufa difettosa, incendio in abitazione a Mirandola. E’ accaduto mercoledì attorno alle 15 in via Montirone, tra Mortizzuolo e Ponte San Pellegrino, dove una stufa situata in bagno ha all’improvviso preso fuoco. Le fiamme avevano cominciato a diffondersi, toccando anche la finestra. I proprietari dell’abitazioni si sono accorti presto di quanto stava accadendo e hanno chiamato i soccorsi.

Da San Felice sono arrivati i Vigili del Fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’abitazione. L’operazione si è conclusa senza conseguenze sanitarie per le persone, fanno sapere dalla Polizia Locale di Mirandola, anche se i fumi hanno toccato anche le abitazioni vicine provocando non poca apprensione tra i residenti, l’edificio risultava agibile e pertanto non è stato necessario attivare alcuna sistemazione alternativa per i residenti.

