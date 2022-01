Eccesso di velocità, rosso bruciato, niente cinture: ecco le multe più diffuse nella Bassa

SAN FELICE, CAMPOSANTO, MEDOLLA, SNA PROSPERO, SAN POSSIDONIO E CONCORDIA – Tanti controlli, poche sanzioni, gli abitanti della Bassa promossi dalla Polizia Locale. Si possono sintetizzare così i numeri del bilancio dell’attività della Polizia Locale Area Nord che riguardano i Comuni di San Felice, Camposanto, Medolla, San Possidonio, Concordia e San Prospero. Su oltre 12mila controlli complessivi tra pubblici esercizi e singoli cittadini sulla normativa anti-Covid, infatti, sono state solo 59 le sanzioni comminate. Tra le violazioni maggiormente riscontrate lo scorso anno, invece, spiccano le infrazioni di velocità, i passaggi col semaforo rosso, il mancato uso delle cinture di sicurezza e i veicoli non revisionati. Poche sanzioni, al contrario, per l’utilizzo di telefonini durante la guida. Di seguito, i dati completi, in cui non sono, però, compresi quelli relativi alla Polizia Locale di Mirandola, dal 1° gennaio uscita dal Servizio, oltre che quelli relativi a Finale Emilia e Cavezzo, che non hanno mai devoluto il servizio di Polizia Locale all’Unione Comuni Area Nord.

Il Corpo unico di polizia locale è strutturato in tre Unità operative, che accorpano i precedenti sei presidi comunali, e una Centrale operativa intercomunale a San Felice sul Panaro in via Casarino, 362, telefono: 0535/81033. La presenza sul territorio è garantita tutti i giorni feriali dalle 7.20 alle 19, con servizi serali e festivi con almeno due pattuglie esterne.

Tutela del lavoro e del consumatore nelle attività produttive

Controlli su commercio e pubblici esercizi complessivi della verifica della normativa anti-Covid durante i periodi di chiusura imposta: 4.153

Violazioni al commercio e p.e. contestate: 9

Persone controllate normativa Covid-19: 8.290

Sanzioni normativa Covid-19: 59

Verifiche sulla regolarità del lavoro (laboratori, cantieri, autotrasporti, altre attività): 618

Sicurezza sulle strade

Posti di controllo: 937

Veicoli controllati: 9.546

Violazioni al codice della strada: 3.857

Controlli con alcol-narco test: 2.169

Violazioni art.186 ed articolo 187 C.d.S: 21

Violazioni art.189 C.d.S. (fuga su sinistro): 4

Controlli autotrasporto merci: 209

Documenti di guida ritirati: 78

Veicoli sottoposti a fermo o sequestro: 60

Veicoli non assicurati: 50

Veicoli non revisionati: 132

Mancato uso sistemi di ritenuta 134

Utilizzo apparecchi telefonici: 82

Superamento limiti velocità: 2.220

Passaggio con luce rossa: 211

Incidenti stradali rilevati: 149 (con soli danni: 70, con lesioni: 75, con esito mortale: 4)

Tutela dell’ambiente e vivibilità del territorio

Servizi di controllo nei centri abitati: 1.843

Servizi di controllo nei parchi pubblici complessivi della verifica della normativa Covid 19: 5.335

Verifiche sull’attività edilizia: 93

Abusi edilizi riscontrati: 17

Interventi di tutela ambientale: 550

Violazioni ambientali contestate: 92

