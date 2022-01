Vaccino per i bambini, un incontro coi pediatri per saperne di più

Dalla metà di dicembre è in corso la vaccinazione covid dei bambini in età 5-11 anni: nel distretto di Mirandola, i punti di vaccinazione interessati sono quelli di San Felice e di Concordia. L’Unione Comuni Modenesi Area Nord organizza per il giorno 4 gennaio, alle ore 20.30, una diretta streaming con i referenti dell’Azienda USL di Modena per illustrare le caratteristiche, le modalità di questa campagna vaccinale destinata ai bambini e per rispondere ai quesiti dei genitori. Saranno presenti la Dott.ssa Simonetta Partesotti, responsabile pediatria di comunità del distretto; il Dott. Stefano Zona, infettivologo; il dott. Aurelio Rizzuti, pediatra di libera scelta.

Come spiega di Alberto Calciolari, sindaco di Medolla e presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord: “Crediamo importante promuovere una corretta comunicazione rivolta ai genitori; e per fare questo prima di tutto occorre dare la parola ai medici e alla scienza. Dalla pandemia si esce tutti assieme, con comportamenti condivisi e responsabili, ma è anche decisivo che le scelte dei genitori siano adeguatamente supportate ed assunte in piena consapevolezza e serenità. Per questo ringrazio i referenti dell’Azienza USL di Modena per la loro disponibilità a questa importante iniziativa informativa. Mi preme sottolineare come tale iniziativa sia stata voluta e condivisa dai colleghi sindaci dell’Area Nord: ciò a testimoniare come per noi amministratori sia importante la sinergia tra enti locali e sistema sanitario, a fianco delle famiglie. Ancora una volta colgo l’occasione per ringraziare gli operatori della sanità per il loro impegno in questi anni difficili”.

La diretta streaming potrà essere seguita sulla pagina Facebook dell’Amministrazione comunale di Camposanto; il sindaco Monja Zaniboni al riguardo dichiara: “Ben volentieri ho messo a disposizione la struttura informatica del mio ente per questa iniziativa, in cui credo fermamente: credo importante garantire in un contesto di serenità e di sicurezza web, una corretta ed adeguata informazione ai genitori”.

