Calcio, Seconda Categoria: bene Solarese e Vis San Prospero, pari nel derby Folgore Mirandola-Rivara

di Simone Guandalini – Sono tornate in campo nella giornata odierna, domenica 20 febbraio, le squadre impegnate nel Girone E del campionato di calcio di Seconda Categoria, per il recupero della quattordicesima giornata, dopo la lunga pausa dovuta a sosta natalizia e impennata dei contagi da Coronavirus. In vetta alla classifica, ha ricominciato con il piede giusto la Vis San Prospero, che ha trovato un importante successo per 3-0 sul campo del Cabassi Union Carpi. Molto positivo anche il ritorno in campo della Solarese, che, grazie alla vittoria odierna, con un largo 5-1, in casa, contro il Carpine, continua a tallonare la formazione sanprosperese, inseguendo a -1, al secondo posto. Finisce 2-2, invece, il derby della Bassa modenese tra Rivara e Folgore Mirandola. La formazione sanfeliciana non riesce, quindi, a mantenere il passo delle prime della classe, mentre per la Folgore il punto è un ottima occasione per allontanarsi dalla zona calda. Un punto conquista anche la Sanmartinese, che, però, puntava al successo contro il 4 Ville ultimo in classifica: la formazione di San Martino Spino deve accontentarsi di un 1-1.

Calcio, Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 14:

4 Ville APS – Sanmartinese 1-1

Cabassi Union Carpi – Vis San Prospero 0-3

Campogalliano – Baracca Beach 3-1

Daino Santa Croce – San Paolo 0-1

Folgore Mirandola – Rivara 2-2

Novellara Sportiva – Villa d’Oro Calcio 3-1

Polisportiva Solarese – Carpine 1954 5-1

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Vis San Prospero 29

Polisportiva Solarese 28

Novellara Sportiva 27

Villa d’Oro Calcio 26

Campogalliano 26

Rivara 22

Daino Santa Croce 22

Sanmartinese 20

Folgore Mirandola 18

San Paolo 17

Baracca Beach 16

Carpine 1954 15

Cabassi Union Carpi 13

4 Ville APS 9

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017