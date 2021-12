Calcio, Seconda Categoria: pareggi a reti inviolate per Vis San Prospero e Solarese, bene la Sanmartinese

di Simone Guandalini

Nell’ultima gara del 2021, valida per la quindicesima giornata del Girone E di Seconda Categoria (già iniziata la pausa natalizia per i gironi G, con l’eccezione di due recuperi disputatisi ieri, ed L) la Villa d’Oro, grazie al successo per 1-0 ottenuto nella gara casalinga contro il Cabassi Union Carpi, aggancia la Vis San Prospero al primo posto in classifica, a quota 26 punti. La formazione sanprosperese, infatti, a sorpresa non va oltre lo 0-0 nella sfida interna contro il 4 Ville ultimo in classifica. Reti inviolate anche tra Baracca Beach e Solarese, scavalcata, così, dalla Villa d’Oro e ora terza in classifica a una sola lunghezza, però, dalla coppia di testa. La gara offre poche occasioni da rete: al 12′, Gallerani para un rigore a Lozano. Al 38′, Russo trova Pedrazzi, ma Lugli blocca. Al 45′, dopo un rimpallo in area Lozano tira, ma Gallerani è pronto. Risultato inaspettato anche per il Rivara, che interrompe la striscia di risultati utili consecutivi cadendo 2-0 sul campo del Carpine, al secondo successo di fila, complici le espulsioni di Assad e Quarta A. nella seconda frazione di gioco. Al 19’, Scacchetti riceve palla in area, Malagoli R, cerca di fermarlo, ma lo atterra e causa un calcio di rigore. Si incarica della battuta lo stesso Scacchetti, che firma la rete dell’1-0. Dopo qualche importante occasione per il Rivara, che prova a pareggiare anche in 9 contro 11, il raddoppio del Carpine arriva nel recupero del secondo tempo, ancora su rigore: al 94’, Scacchetti scappa in contropiede e in area viene fermato fallosamente da Pignatti F. Lo stesso Scacchetti trasforma il penalty del definitivo 2-0. Importante vittoria, invece, per la Sanmartinese, che conferma il proprio momento positivo (tre vittorie e tre pareggi nelle ultime sei giornate) battendo in casa il Daino Santa Croce in lotta per le prime posizioni della classifica: decide il match, terminato 1-0, la rete di Bicaku nella prima frazione di gioco. Sconfitta interna, infine, per la Folgore Mirandola, superata per 2-0 dal Novellara davanti al proprio pubblico, con un gol per tempo di Parenti e Bocedi. La formazione mirandolese rimane, così, ferma a quota 17 punti in classifica e viene scavalcata dalla Sanmartinese, ora a quota 19.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 15:

Baracca Beach – Polisportiva Solarese 0-0

Carpine 1954 – Rivara 2-0 (20’ rig., 94’ rig. Scacchetti)

Carpine 1954: Zanardi, Bellei, Baccarini, Malavasi, Rebecchi, Marchi, Valenti, Crema (cap)(83’ Storchi)(92’ Pagliarulo), Scacchetti, Montanari, Bellentani (69’ Azalea). A disp: Picariello, Storchi, Bianchi, Grandi, Azalea, Pagliarulo. All: Buffagni

Rivara: Pivanti, Quarta R., Goldoni (92’ Fregni), Grossi, Luppi M., Malagoli R., Lafranco (Luppi R), Tassinari (cap)(83’ Vuksani), Malagoli M. (60’ Assad), Quarta A., Paganelli (76’ Pignatti F). A disp: Bergonzoni, Pietacci, Braghiroli, Pignatti F., El Marjani, Fregni, Vuksani, Luppi R., Assad. All: Pignatti

Ammoniti: 21’ Quarta A., 21’ Rebecchi, 33’ Pagliarulo, 33’ Mister Pignatti, 35’ Lafranco, 64’ Crema, 74’ Goldoni, 90’ Baccarini, 94’ Pignatti F. Espulsi: 55’ Quarta A., 80’ Assad

Folgore Mirandola – Novellara Sportiva 0-2 (Parenti, Bocedi)

San Paolo – Campogalliano 0-3

Sanmartinese – Daino Santa Croce 1-0 (Bicaku)

Villa d’Oro – Cabassi Union Carpi 1-0

Vis San Prospero – 4 Ville APS 0-0

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Vis San Prospero 26

Villa d’Oro Calcio 26

Polisportiva Solarese 25

Novellara Sportiva 24

Campogalliano 23

Daino Santa Croce 22

Rivara 21

Sanmartinese 19

Folgore Mirandola 17

Baracca Beach 16

Carpine 1954 15

San Paolo 14

Cabassi Union Carpi 13

4 Ville APS 8

Seconda Categoria, Girone G, recuperi giornata 13:

Appennino 2000 – Gaggio 4-0

Zocca – Monte San Pietro 1-2

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 34

Sant’Anna 26

Pioppe Calcio 25

United Montefredente 24

Gaggio 22

Appennino 2000 20

Maranese 19

Piumazzo 1970 19

Crespo Calcio 18

Monte San Pietro 14

Ponte Ronca 13

Zocca 7

Calcara Samoggia 7

Bazzanese Calcio 1923 4

