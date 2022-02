Covid. L’Italia e il mondo verso lo stop delle restrizioni

“Nelle prossime settimane andremo avanti sul percorso di riapertura e il superamento delle restrizioni”: è quanto annunciato ai ministri, in Cdm, dal presidente Mario Draghi. Parole che fanno ben sperare e che traghetteranno finalmente l’Italia verso la decadenza totale di obblighi e restrizioni. Merito della curva epidemiologica in discesa e di una campagna vaccinale che sta dando i primi frutti. In Italia, infatti, l’81.1% della popolazione ha concluso il ciclo vaccinale. Complessivamente è almeno parzialmente protetto, con una dose, l’84.9% degli italiani. (dati Lab24).

Ecco cosa sucederà in Italia nei prossimi giorni

Scuola

Si è partiti il 7 febbraio proprio dalla scuola, con l’eliminazione della Dad per tutti gli studenti vaccinati e una semplificazione delle quarantene.

Green pass illimitato con tre dosi

L’ultimo decreto anti- Covid ha stabilito il Green pass illimitato per tutti coloro che sono vaccinati con tre dosi oppure per chi è guarito dal Covid con due dosi.

Resta la scadenza a sei mesi per chi invece non ha completato il ciclo vaccinale.

Mascherina all’aperto e al chiuso

Dall’11 febbraio scatta lo stop dell’obbligo della mascherina all’aperto in zona bianca. La Ffp2 continuerà però ad essere necessaria al chiuso: dai supermercati ai cinema e ai mezzi di trasporto. Si dovrà attendere almeno fino al 31 marzo per eventuali cambiamenti.

Si torna in discoteca

Dall’11 febbraio, con qualche accorgimento, si torna a ballare. Si aprono infatti le porte delle discoteche, ma solo per i possessori di Green pass rafforzato. E comunque rigorosamente con mascherina FFP2.

Il limite di capienza di tutti i locali non potrà essere superiore al 75% per i locali all’aperto e 50% per quelli al chiuso.

Termine stato di emergenza

Il 31 marzo, salvo ulteriori proroghe, terminerà lo stato di emergenza. Ma l’obbligo di esibire il Green pass potrebbe restare per quanto riguarda il lavoro e la vita ludico-sociale.

Anche il resto del mondo procede a grandi falcate sulla strada degli allentamenti.

Stati Uniti

La governatrice statunitense Kathy Hochul ha revocato l’obbligo delle mascherine al chiuso: tranne che nelle scuole e sui mezzi pubblici.

Il virologo ufficiale della Casa bianca Anthony Fauci ha dichiarato al Financial Times che “presto tutte le restrizioni potranno esssere revocate, probabilmente entro il 2022”.

Inghilterra

Anche l’Inghilterra punta all’eliminazione completa delle restrizioni. Gli obblighi sono in vigore fino al 24 marzo, ma il premier inglese Boris Johnson ha ventilato l’ipotesi di un’accelerazione: “Nel caso persista il trend incoraggiante della curva epidemiologica, le restrizioni potrebbero decadere tra 15 giorni”.

Percorso a tappe di revoca delle restrizioni anche per Spagna, Francia, Olanda e Belgio.

