CONCORDIA SULLA SECCHIA – I funerali di Renzo Belli mercoledì, Concordia piange il suo farmacista dal cuore d’oro, scomparso lunedì al Policlinico di Modena, colpito dal Covid e da patologie pregresse. Aveva 76 anni.

Tutta la Bassa lo piange ricordandone l’infinità generosità. Casa sua è un continuo peregrinaggio da quando lunedì pomeriggio si è diffusa la notizia.

I funerali di Renzo Belli mercoledì si terranno nella chieda parrocchiale di Concordia, in piazza 29 maggio. alle ore 15. Non fiori, ma donazioni alla scuola di Concordia, è la richiesta della famiglia.

Concordia perde un concittadino illustre e impegnato. Con la moglie Carla infatti, nei drammatici giorni del terremoto allestì una tendopoli nel giardino della sua villa di Concordia dove ha ospitato più di cento sfollati, montando tende e cucine da campo, una grande tensostruttura per pregare e riunirsi. Era il cuore pulsante della zona, dove passavano centinaia di persone a trovare conforto e socialità in quei terribili giorni.

Questo, pur avendo la morte nel cuore, perché pochi giorni prima l’amato figlio Marco, di appena 30 anni, aveva perso la vita in un drammatico incidente stradale. Lascia adesso la moglie Carla e il figlio Francesco.

Nel 2017 era stato insignito della medaglia d’oro al valor civile. Renzo Belli ha proseguito per tutta la vita nelle opere di solidarietà, anche col volontariato nella Protezione Civile e le raccolte di fondi sostegno delle chiese della Bassa modenese o per la solidarietà alla famiglia di Davide Masitti, il dj ucciso in Francia e in prima linea in difesa dell’ospedale di Mirandola.

Il commiato degli amici

Ciao Renzo, dopo 10 anni esatti hai voluto raggiunge Marco. Avevi un po’ di cose da raccontargli, ed ora avete tutto il tempo per parlare. Tre generazioni di concordiesi sono con voi: non dimenticheremo mai la vostra simpatia e generosità, anche nel momento più buio della vostra vita. Sincere condoglianze a Carla e a Francesco.

Ciao dottore…esempio per tutti di quel che deve esser la bontà, l’altruismo e il voler il bene degli altri al di sopra dei propri dolori…poche volte ci siamo confrontati sull’argomento del volontariato…e in quello poche occasioni mi hai fatto capire che non c’è mai un traguardo a fare dl bene

Era un uomo forte e un punto di riferimento per tutta la comunità di Concordia, per la sua presenza, per il suo lavoro e per la sua umanità. Sentite condoglianze alla sua famiglia.

Il ricordo della lista civica Per Concordia

Non ci sono parole per descrivere il dispiacere e il vuoto che lasci . È doppiamente ingiusto che proprio questa maledetta pandemia si sia portata via una persona come te che anche in questa situazione , così come per il terremoto , tanto stavi facendo per aiutare e per combatterla.

Ci mancherai molto anche per i tuoi consigli e per la tua incredibile simpatia .

La nostre più sentite condoglianze .

La nipote Francesca Belli

Spesso quando mi vedevano le persone mi dicevano che ci assomigliavamo tanto zio Renzo. … io non sono brava a trovare le somiglianze a livello fisico ma sicuramente tanti tratti del mio carattere li ritrovo nella persona che eri. Tutti ti associano al drammatico momento del terremoto in cui tu hai portato conforto a tante persone ma io ne ricordo tanti altri di momenti simili. Soprattutto mi ricordo della persona che eri, sempre gioviale, affettuosa, godereccia, pronta ad una buona mangiata e risate in compagnia. Vai dal tuo adorato Marco ora a portare gioia in cielo.

L’INTERVISTA DI RENZO E CARLA BELLI AL PROGRAMMA “A SUA IMMAGINE”

