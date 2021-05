Una raccolta fondi in memoria di Davide Masitti, dj di Concordia assassinato in Francia

Una raccolta fondi in memoria di Davide Masitti, dj di Concordia assassinato in Francia. E’ stata attivata dagli amici francesi, che sulla piattaforma Leetchi ricordano il 49enne che si era da poco trasferito oltralpe con la compagna e i figli, dopo aver girato il mondo portando la sua musica techno. Uno spirito libero, che, raccontava lui stesso, animava “Free Party di musica elettronica, per riunire il massimo numero di giovani, di tutte le specie e trovarsi nella stessa dimensione, senza alcuna differenza di ideali (pura libertà a 100%)

Tra Concordia e Mirandola, dove Masitti è cresciuto, in tanti lo ricordano con affetto, bambino, poi ragazzo e uomo buono e socievole. Aveva fatto le elementari a Fossa, poi le medie a Concordia. Per un po’ aveva lavorato a Mirandola in una ditta di verniciatura a polveri in viale Gramsci. Poi l’amore per la musica e i rave, le sue scelte di vita lo hanno portato via dalla Bassa, ma il suo ricordo è vivo, tanto che i compagni di scuola delle elementari e i tanti amici di Fossa hanno cominciato una raccolta fondi per aiutare la sua famiglia in questo momento di dolore.

Tanti i messaggi di cordoglio. Ricordano ad esempio da Spiral Tribe

Siamo devastati nell’apprendere la notizia della tragica scomparsa del nostro caro amico Frikkyo, l’originale guerriero tecno. Ci siamo incontrati per la prima volta Frikkyo nel 1996 alla Cascina, Milano, mentre viaggiavamo per l’Italia organizzando feste. Divenne rapidamente parte vitale del movimento prima di continuare a creare Out Low, il primo sistema italiano di suono a partito libero. Siamo rimasti amici intimi negli anni e lui è stato fonte di ispirazione per tutti noi con il suo amore per la musica e la passione per il movimento tecno itinerante. Sempre così caloroso, amichevole e accogliente, ci mancherà tantissimo da tutti noi. Il nostro cuore va alla sua famiglia e agli amici di tutto il mondo. Con amore e rispetto Tribù a spirale / SP23

Siamo completamente delusi di sentire le triste notizie che il nostro caro amico Frikkyo, il guerriero techno originale, se n’è andato. Abbiamo incontrato Frikkyo per la prima volta nel 1996 alla Cascina di Milano, durante un viaggio attraverso l’Italia per organizzare feste. È diventato rapidamente un elemento essenziale del movimento, prima di lanciare Out Low, il primo sound system italiano per il free party. Siamo rimasti amici stretti nel corso degli anni ed è stato un’ispirazione per tutti noi con il suo amore per la musica e la sua passione per il movimento tecno itinerante. Sempre così caloroso, simpatico e accogliente, mancherà a tutti noi. Il nostro cuore va alla sua famiglia e agli amici di tutto il mondo. Con amore e rispetto Tribù a spirale / SP23 Da Radio Città aperta

Poco fa abbiamo appreso della morte inaspettata di Davide Masitti in arte Da Frikkyo, dj e storico membro fondatore degli OLSTAD SOUND. Lo omaggiamo proponendovi: – un suo set – una video intervista del 2017 in cui parla delle sue esperienze come dj e di ciò che hanno significato per lui Olstad e il movimento. – un suo scritto da lui stesso pubblicato nel gruppo fb OLSTAD BREAK THE SILENCE . Che la terra ti sia lieve, guerriero!

