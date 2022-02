E’ morto Renzo Belli, il farmacista di Concordia angelo dei terremotati

CONCORDIA SULLA SECCHIA – Concordia piange la scomparsa di Renzo Belli, angelo dei terremotati. Dieci giorni fa era stato ricoverato al Policlinico di Modena, poi in Terapia intensiva.

Nato il 31 ottobre 1945, il farmacista di Concordia è morto lunedì 14 febbraio, aveva 76 anni. Tutta la Bassa lo piange ricordandone l’infinità generosità.

Con la moglie Carla infatti, nei drammatici giorni del terremoto allestì una tendopoli nel giardino della sua villa di Concordia dove ha ospitato più di cento sfollati, montando tende e cucine da campo, una grande tensostruttura per pregare e riunirsi. Era il cuore pulsante della zona, dove passavano centinaia di persone a trovare conforto e socialità in quei terribili giorni.

Questo, pur avendo la morte nel cuore, perché pochi giorni prima l’amato figlio Marco, di appena 30 anni, aveva perso la vita in un drammatico incidente stradale. Lascia adesso la moglie Carla e il figlio Francesco.

Nato a Castellarano, nel reggiano, laureato nel 1972 all’Università di Bologna, e poi nel 2017 insignito della medaglia d’oro al valor civile, Renzo Belli ha proseguito per tutta la vita nelle opere di solidarietà, anche col volontariato nella Protezione Civile e le raccolte di fondi sostegno delle chiese della Bassa modenese.

Nel 2018, ad esempio, in occasione del Natale la sua farmacia aveva donato alla popolazione di Concordia un defibrillatore cardiaco. Il defibrillatore è automatico, a disposizione di tutti ed è stato installato sotto i portici di fianco alla farmacia .

L’ultimo grande progetto di Renzo Belli era la costruzione di una Casa di Comunità, a fianco della chiesa frazionale di San Giovanni, dove realizzare sala adibita a chiesa, intitolata al figlio Marco

“Ti voglio bene. Queste parole Renzo me le ripeteva sempre fin dalla prima telefonata, undici anni fa. Quel giorno ero molto imbarazzata e anche indecisa se chiamare un padre che aveva appena perso un figlio in un incidente stradale.

Era il periodo del terremoto dell’Emilia del 2011 e io avevo deciso di raccontare in un libro le storie dei farmacisti che, soprattutto in provincia di Modena, stavano vivendo in prima linea il dramma di quei giorni, tra case e farmacie crollate e famiglie sfollate. Renzo e Carla Belli, che di drammi ne stavano vivendo uno enorme, avevano trovato la forza, il coraggio e la profondissima semplicità di accogliere nella loro casa centinaia di persone bisognose di un pasto caldo o semplicemente una parola di conforto. Renzo era così, un uomo semplicemente profondo, buono, con gli occhi illuminati di amore per chi gli stava di fronte. Erano anche occhi pieni di dolore, per chi sapeva leggerli, occhi che non hanno mai accettato la perdita di quel figlio, Marco, tanto amato. Ma anche occhi pieni di entusiasmo, per il suo lavoro e per un gruppo di amici colleghi ai quali in questi anni Renzo si era legato. I

l nostro Drink Team, che oggi piange questa perdita enorme, era un pochino casa, un pochino famiglia. Gli volevamo tutti bene. Anche io gli volevo bene, un bene ‘da boia’ come lui mi diceva quando voleva rimarcare l’affetto che provava per me. Il suo abbraccio rimane nel mio cuore come una stretta indelebile. Il suo cuore, che si è fermato in terra, non potrà mai fermare l’amore che ha saputo insegnarci con il suo esempio.

Ciao Renzo, ora abbraccia il tuo Marco: so che non vedevi l’ora di ritrovarlo.

Un grande abbraccio va a Carla e al figlio Francesco”