Incidente San Felice: la dinamica dell’impatto è poco chiara

SAN FELICE- La dinamica dell’incidente, avvenuto nella serata di giovedì 10 febbraio in via Perossaro, è ancora al vaglio della polizia locale Area Nord. Quanto successo non sarebbe ancora chiaro per gli agenti, che stanno procedendo con ulteriori controlli per stabilire quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, l’autoarticolato stava uscendo dal piazzale antistante al ristorante Papillon quando si è scontrato con la Peugeot- guidata da Giampietro Benatti, deceduto a seguito dell’impatto- che procedeva verso Medolla.

La parte anteriore della Peugeot è stata completamente distrutta: è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre l’uomo dal mezzo.

