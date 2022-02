“Model European Parliament”: l’Europa degli studenti si riunisce a Mirandola e Carpi

MIRANDOLA- È ai nastri di partenza la XII sessione locale Carpi-Mirandola del MEP Model European Parliament: le conferenze per studenti delle scuole superiori di secondo grado o studenti universitari in cui vengono simulati i lavori del Parlamento europeo.

Si comincia a Carpi giovedì 10 e venerdì 11 febbraio per poi spostarsi a Mirandola, sabato 12 febbraio, all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola.

“L’evento è motivo di orgoglio per Mirandola, in particolare per i valori, il confronto aperto con gli altri e la collaborazione nell’individuazione delle soluzioni migliori, che la tre giorni è in grado di infondere ai partecipanti”- scrive l’Amministrazione comunale mirandolese.

Ad essere protagonisti nella nuova edizione saranno gli studenti dell’Istituto d’Istruzione superiore statale Luosi-Pico, mentre ad avviare i lavori della giornata mirandolese sarà l’assessora all’Innovazione e alla Cultura del Comune di Mirandola Marina Marchi per alcuni anni referente MEP presso il Liceo Luosi-Pico: “Sono particolarmente onorata di intervenire in apertura del MEP locale e portare il saluto dell’Amministrazione comunale. Conosco profondamente il valore educativo del progetto e gli stimoli che genera nei ragazzi per diventare cittadini attivi e responsabili, grazie ad un percorso formativo improntato sulle questioni dell’attualità, dell’Europa, della politica e delle istituzioni. Un particolare ringraziamento va a chi nonostante le difficoltà indotte dalla pandemia, si impegna e prosegue nel consolidamento del progetto: docenti Chairs, studenti e delegati”.

Il programma di sabato 12 febbraio

Ore 9- Cerimonia di apertura dell’Assemblea plenaria, seguito dal saluto di:

Rossella Di Sorbo – dirigente scolastico dell’IIS “Luosi-Pico”;

Alda Barbi – dirigente scolastico del Liceo Scientifico “M. Fanti”;

Luigi Vaccari – dirigente scolastico dell’I.I.S. “A.Meucci”;

Marina Marchi – Assessora del comune di Mirandola;

Ore 10- dibattito di 3 risoluzioni;

ore 13.30- (dopo il pranzo) dibattito di 5 risoluzioni.