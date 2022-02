Finale Emilia, tane e gallerie scavate dalle nutrie lungo il Diversivo. In corso i lavori di chiusura

Il Consorzio della Bonifica Burana ricorda che la nutria è un animale alloctono è stata introdotta in Italia dal Sud e Centro America negli anni Venti del secolo scorso, per la prima volta in Piemonte, per la produzione di pellicce. Quando il mercato di queste pellicce entrò in crisi le aziende chiusero e gli animali ancora presenti negli allevamenti vennero liberati in natura. Grazie alla capacità di adattamento, alle potenzialità riproduttive e alla resistenza fisica, questi pochi esemplari sono stati sufficienti per colonizzare diverse aree di vaste proporzioni intorno a fiumi, laghi e zone umide, dove si sono insediate con un impatto ambientale non irrilevante. La nutria oggi è annoverata tra gli animali cosiddetti infestanti