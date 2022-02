San Felice, nutrie al parco delle piscine. Guicciardi (Pd): “Preoccupati per la situazione”

Lo afferma il segretario Pd di San Felice, Nicolò Guicciardi. Di seguito, la nota integrale:

“Siamo molto preoccupati per la situazione creatasi alle piscine comunali di San Felice, dove i filmati di alcuni residenti della zona hanno mostrato la presenza di nutrie all’interno dell’area, con conseguenti criticità igienico-sanitarie se non si procederà tempestivamente ad un intervento. Immagini, quelle girate, che smentiscono quanto affermato qualche tempo fa dall’Amministrazione in merito alla risoluzione dei problemi presso l’area del Parco Estense. È giusto che i cittadini siano informati riguardo agli interventi che il Comune intraprenderà per arginare la presenza delle nutrie, ed è necessario agire velocemente prima dell’arrivo della bella stagione quando la piscina sarà operativa. Come Partito democratico di San Felice chiediamo anche chiarezza e tempistiche certe per quanto riguarda la riqualificazione del Parco Estense, i cui lavori procedono decisamente a rilento, considerato che i cittadini non hanno ancora visto nessun intervento significativo se non l’interramento totale del laghetto”.