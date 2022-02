San Valentino storia e curiosità della festa degli innamorati

San Valentino storia, curiosità e tradizioni dai cuori ai fiori passando per il cioccolato e i regali a chi si ama.

LA STORIA

Si inizia con gli antichi romani a parlare di amore in pieno inverno, per rendere onore a Luperco, divinità della fertilità che si invocava per chiedere benessere per gli animali e la terra, in attesa delle messi in primavera e in estate.

Qualche secolo più in là, nel 496 d.c. papa Gelasio I sostituì la festa pagana con la celebrazione per San Valentino di Terni, scelto come protettore degli innamorati in quanto autore di testi dedicati all’amore, in senso cristiano, al matrimonio e alla procreazione. Fu poi Geoffrey Chaucer nel 1400 a istituzionalizzare la figura di San Valentino come moderno Cupido nel suo “Il parlamento degli uccelli”.

LE TRADIZIONI

Nell’epoca moderna San Valentino si colloca tra le feste natalizie e il Carnevale e la Pasqua. Non ci sono ricette tradizionali tipiche nel nostro paese, come accade per le altre feste, quindi ci si affida ai cioccolatini da regalare a chi si ama magari con un mazzo di rose o un piccolo gioiello. Negli ultimi anni i ristoratori si ingegnano a preparare menu di San Valentino per le cene più romantiche.

CURIOSITA’

Se da noi San Valentino è riservato agli innamorati, negli Stati Uniti e nei paesi anglofoni “Be my Valentine” è pensato per chiunque si provi affetto. Quindi amici, la mamma, il papà, la maestra… chi più ne ha, più e metta. Per loro ci sono tanti bigliettini di auguri – anche questa tradizione tipica inglese.

