Stato di emergenza, nessuna proroga: cosa cambia il 1 aprile

MODENA- Con la fine dello stato di emergenza, giovedì 31 marzo, l’Italia è pronta a tornare alla normalità. Restrizioni e obblighi spariranno, con qualche eccezione e potremmo tornare tutti, dopo due anni, alla libertà pre-Covid.

Stop allo stato di emergenza, le novità per aprile

Il 1 aprile cesserà di esistere la divisione per colori delle regioni italiane: nel caso si presentasse un nuvo aumento dei contagi, si potrà intervenire soltanto per ripristinare la zona rossa.

Per quanto riguarda le scuole, resteranno aperte per tutti e saranno eliminate le quarantene da contatto.

Sul fronte mascherine non sarà più richiesto di indossarle all’aperto, nè in classe. Ma un’ordinanza rinnoverà l’obbligo, così come anticipato dal ministro Roberto Speranza, di utilizzare le Ffp2 in tutti i luoghi al chiuso: come il cinema, nei teatri e nei locali di intrattenimento.

Cosa succederà al Cts, allo smartworking e ai ristoranti

Le funzioni del Comitato tecnico scientifico, dopo due anni di pandemia, cesseranno. Il presidente Franco Locatelli e l’attuale portavoce del Comitato Sivio Brusaferro manterranno comunque una carica, ma come consulenti del Governo.

Sul tema smartworking ogni azienda concorderà con il lavoratore le modalità giuste del re-inserimento. I primi a tornare in ufficio saranno, quasi sicuramente i dipendenti pubblici.

Niente Green pass per fare colazione, un aperitivo o mangiare in ristoranti e pizzerie all’aperto. Altro discorso per quanto riguarda i locali al chiuso: il Governo sta attualmente valutando se e quando allentare la misura.

Cosa succederà al Green pass?

Il Green pass è sicuramente la questione più ispido della fine dello stato di emergenza. Di sicuro c’è che dal 1 aprime cadrà l’obbligo del super green pass per alberghi, congressi, sagre e fiere.

L’intento sarà quello di eliminarlo definitivamente in vista della bella stagione per contribuire alla ripresa del comparto turistico.

No alla certificazione verde anche per le attività all’aperto e per gli stadi.

Infine, stop al green pass anche sui mezzi pubblici e sul trasporto a lunga percorrenza senza dover esibire

