Il contesto economico tra pandemia e instabilità geopolitica. Il punto di vista di un istituto finanziario locale

Il momento storico è delicato, tra pandemia e guerra in Ucraina. Le famiglie e le imprese del nostro territorio sono abituate ad affrontare le difficoltà e a reagire con resilienza.

Discutiamo del contesto economico con Federico Mazzoli, responsabile dell’Area commerciale di Sanfelice 1893 Banca popolare.

Cosa emerge dal vostro particolare punto di osservazione?

La crisi del Covid non è finita, ma ne stiamo uscendo. Sono davvero poche le imprese che ancora non hanno ripreso i pagamenti dei finanziamenti che avevano in essere. Le imprese hanno recuperato e la maggior parte sono tornate a livelli pre-pandemia, anche a livello occupazionale. Quello che è evidente dai nostri numeri è una elevata propensione al risparmio. L’incertezza sul futuro porta le famiglie a rimandare le spese più importanti, così come le imprese rimangono in attesa sull’effettuare nuovi investimenti.

Siamo rimasti al riparo da questa crisi?

Il manifatturiero ha recuperato velocemente ed il nostro territorio non ha una vocazione turistico-alberghiera significativa. Gli analisti ritengono che gli effetti sulle imprese non siano ancora terminati, purtroppo dobbiamo aspettarci che qualche azienda entro l’anno andrà in difficoltà. Chiaramente stiamo parlando dei settori che più hanno risentito delle chiusure per il contenimento del virus.

E ora c’è la guerra tra Russia-Ucraina.

Stiamo perimetrando le nostre aziende che hanno contatti con Russia e Ucraina. L’esclusione delle banche russe dal sistema Swift ha avuto impatti poco significativi sulla nostra banca, che sviluppa la maggior parte del business nel territorio di radicamento. Sui conti correnti non ci sono state richieste di ritiro denaro, mentre qualche disinvestimento di titoli da panic selling purtroppo lo abbiamo rilevato. In questi casi di elevata volatilità dei mercati occorre affidarsi a consulenti specializzati e non farsi guidare dalle emozioni. Per quanto riguarda le aziende, gli incrementi del costo dell’energia ma anche di altre materie prime (come i cereali e i metalli) potrebbero causare aumenti dei costi non più sostenibili, con tutte le possibili conseguenze del caso, fino alla drastica interruzione della produzione. Chiaramente i nostri consulenti stanno lavorando a pieno regime per identificare soluzioni finanziarie, sia di investimento sia di sostegno, per far fronte a questa situazione inaspettata.

Per la Sanfelice 1893 Banca l’assemblea sarà a maggio.

Sanfelice Banca convoca i Soci per il tramite del Rappresentante Designato per l’approvazione del Bilancio 2021. L’assemblea dei Soci sancisce la chiusura dell’esercizio 2021. È stato un anno particolarmente intenso: oltre alla pandemia che abbiamo tutti sperimentato, la Banca è stata concentrata sullo sviluppo commerciale: l’erogazione dei crediti è stata significativa, così come l’incremento del risparmio gestito, che ha superato le attese di budget. I volumi hanno registrato crescite interessanti con un impatto significativo sulla produttività della rete delle filiali.

L’iniziativa legata all’acquisto di crediti fiscali edilizi, relativamente nuova per il settore bancario, ha dato risultati interessanti nell’anno. L’iniziativa, partita con il superbonus 110%, si è estesa anche agli altri bonus a 10 anni, tramite acquisti sempre con l’obiettivo di riqualificare energeticamente e strutturalmente i loro immobili.

Quali sono le prospettive di sviluppo della Banca?

A dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano d’Impresa 2022-2024 che identifica come mandatorie le iniziative di espansione dei comparti wealth management e bancassurance, acquisto di altri crediti fiscali per il miglioramento sismico ed energetico del patrimonio edilizio, il proseguo delle attività di efficientamento della rete distributiva e la diversificazione delle fonti di ricavo attraverso lo sviluppo di nuovi business.

