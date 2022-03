Medolla, “Una storia disegnata nell’aria” al teatro Facchini lunedì 21 marzo

MEDOLLA – Ha per titolo “Una storia disegnata nell’aria” lo spettacolo che andrà in scena al Teatro Facchini di Medolla lunedì 21 marzo, alle ore 21, in occasione della Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia. Scritto e interpretato da Guido Castiglia, realizzato in collaborazione con la testimone di giustizia Piera Aiello, con il patrocinio di “Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, il testo in scena al teatro Facchini di Medolla racconta della giovane Rita Atria, che con coraggio sfidò la mafia accanto al giudice Paolo Borsellino, durante uno dei momenti più drammatici della nostra Repubblica, le stragi di mafia, diventando un simbolo del forte desiderio di affermare una realtà libera da veti e mutismi, da intimidazioni velate e soprusi subiti. Un testo pensato anche per le giovani generazioni, dai 12 anni in su, e che il Comune di Medolla propone nell’ambito di un progetto trasversale sui valori della legalità, con il coinvolgimento delle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado, in collaborazione con l’Associazione Ennesimo Film Festival, e che si concretizzerà, nel mese di maggio, nella produzione di un cortometraggio. Ingresso gratuito. Per l’accesso è richiesto il green Pass rafforzato e mascherina FFP2.

