Medolla, auto in fiamme nella notte in via Matteotti

MEDOLLA – Polizia e Vigili del Fuoco sono intervenuti questa notte, in via Matteotti, a Medolla, a causa di un’auto in fiamme. Ancora da chiarire le cause dell’incendio, ma fortunatamente l’automobile era vuota al momento del rogo.

