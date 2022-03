Team Double V Racing di Medolla, entra in scuderia la giovane promessa Patrick Schober

MEDOLLA – Dopo una stagione 2021 decisamente positiva, dove i risultati sono stati certamente al di sopra delle più rosee prospettive per un team al debutto, Double V Racing tornerà in EuroNASCAR nel 2022 con grandi ambizioni e tante interessanti novità. La prima ad essere svelata è l’entrata in scuderia della giovane promessa Patrick Schober, soprannominato “Young Gun”, che correrà sulla Ford Mustang #27 nero-gialla, puntando al titolo rookie nella divisione EuroNASCAR 2. Un pilota giovane (2004) ma con tanta ambizione, dedizione e voglia di migliorare, fresco campione di Formula 4 in Austria nel 2021.

Patrick non vede l’ora di iniziare la stagione in EuroNASCAR: “Non vedo l’ora di correre con Double V Racing. Corro per vincere anche se sono consapevole che ci saranno molti piloti bravi ed esperti in questa classe. Il mio obiettivo sarà anche il titolo rookie e farò del mio meglio per vincerlo”. Francesco Vignali, team manager di Double V Racing, aggiunge: “L’ambizione di Patrick è la stessa del nostro team, non vediamo l’ora di iniziare la nuova stagione insieme. Saremo finalmente una squadra totalmente indipendente, con un approccio unico al campionato e tanta voglia di migliorare. Daremo a Patrick tutto il supporto possibile per metterlo sempre nelle condizioni di ottenere il massimo da se stesso e dalla nostra Mustang #27“.

Per Double V Racing, il primo appuntamento della stagione 2022 della NASCAR Whelen Euro Series sarà il 14-15 maggio al Circuit Ricardo Tormo di Valencia, in Spagna, con due emozionanti gare sprint. Tutta l’azione del NASCAR GP Spain sarà trasmessa in diretta streaming sui profili dei social media EuroNASCAR – Youtube, Facebook e Twitch – così come su Motorsport.tv.

