Un meteorite solca il cielo della notte sulla Bassa

Un meteorite solca il cielo della notte sulla Bassa. E’ successo la sera di sabato 5 marzo 2022.

E’ stato un passaggio molto veloce quello del meteorite, ed estremamente luminoso, visto sia sulla Bassa Modenese che in tutta l’Emilia-Romagna, Veneto e Marche e fino a Roma. Chi lo ha visto è rimasto affascinato da quella che poteva sembrare un stella cometa fuori stagione. E magari ha pensato che potesse caderne qualche è pezzo, come è accaduto un paio di anni fa a Cavezzo.

Stavolta non si segnalano frammenti di meteorite, e si trattava di un bolide luminoso, come spiegano dall’Osservatorio Geofisico di Modena:

Ben visibile dalla webcam dell’Osservatorio il bolide che intorno alle 20 è stato avvistato in centro-nord Italia. Il termine bolide indica una meteora di elevata luminosità. Può assumere colori come bianco, verde smeraldo (come quello visto questa sera) ma anche rosso, azzurro o arancione.

Il meteorite Cavezzo

Erano di un bolide tra Marte e Giove i frammenti caduti a Cavezzo a gennaio 2020.

Due anni fa, il 4 gennaio del 2020, vennero ritrovati due frammenti di meteorite in zona Disvetro-Rovereto sul Secchia, in provincia di Modena. Fu quello – si legge in una nota dell’Inaf – il primo rinvenimento sul territorio italiano di meteoriti in un’area indicata grazie a osservazioni del bolide – apparso tre giorni prima, la sera di capodanno – e ai relativi calcoli della possibile zona di impatto a terra di frammenti meteoritici. Osservazioni e calcoli che sono stati effettuati dalla rete Prisma (Prima rete italiana per la sorveglianza sistematica di meteore e dell’atmosfera), una collaborazione promossa e coordinata dall’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf). A un anno dal ritrovamento dei due frammenti della meteorite, che nel frattempo è stata ufficialmente denominata “Cavezzo” dal nome del luogo dove sono stati individuati, arrivano i primi risultati scientifici, pubblicati in un articolo sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Lo studio ricostruisce con grande precisione gli ultimi secondi del lunghissimo viaggio interplanetario di quella meteorite, dal suo ingresso nell’atmosfera terrestre fino all’impatto al suolo.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017