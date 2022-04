A Ravarino a passeggio per “rivedere” il centro, i suoi spazi pubblici, la piazza

La Ravarino di inizio secolo, un primo nucleo in crescita circondato dall’aperta campagna, le feste di paese che scandiscono l’anno, le connessioni con le aree verdi, la ciclbilità, la sosta e le attese per una nuova Piazza Martiri della Libertà. Sono solo alcuni degli elementi, racconti del passato e aspettative per il futuro, emersi durante la passeggiata urbana tenutasi sabato due aprile nell’ambito del processo partecipativo “P.L.A.C.E. Up”.

Il processo, promosso dall’Amministrazione comunale e beneficiario dei fondi regionali per la partecipazione legge 15/2018, ha aperto da alcuni mesi un confronto sullo spazio pubblico. Un dialogo che ha come innesco i prossimi lavori di rigenerazione e riqualificazione che interesseranno Piazza Martiri della Libertà ma che mira a ripensare, con la collettività, il progetto “socio-culturale” dello spazio pubblico affinché diventi un dispositivo per lo sviluppo di opportunità.

La passeggiata urbana, condotta su due turni sabato scorso, aveva ha avuto come temi guida “passato, presente e futuro”, con punto di partenza e arrivo piazza Martiri, i diversi gruppi hanno tracciato un proprio itinerario per indagare il “passato” con tutto il suo portato di storie, aneddoti e curiosità sedimentate all’interno del centro, il “presente” e le relazioni che nell’oggi si intrecciano tra gli spazi pubblici, il “futuro” con un nuovo ruolo logistico e funzionale della piazza nel sistema di spazi pubblici che danno vita al centro, nell’ambito di una progettualità che non si ferma sul singolo spazio ma immagina un sistema organico di luoghi e connessioni diffuse.

Un confronto da cui sono emersi spunti preziosi e piste di lavoro da approfondire nei tre laboratori di co-progettazione di fine aprile e maggio (26 aprile, 10 maggio, 24 maggio). Nel frattempo, la prossima settimana sarà reso pubblico l’esito di questa prima fase di ascolto e attivato un questionario per sondare punti di forza e debolezza del territorio nel suo insieme, criticità da superare e opportunità da cogliere, tutti elementi utili per contestualizzare sempre meglio il ruolo della piazza e il suo essere cardine di una strategia generale per ripensare e rigenerare la città del vivere insieme

Per informazioni

Pagina web dedicata al progetto

https://www.comune.ravarino.mo.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=9736

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017