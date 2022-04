Aggiornamento Coronavirus 23/4: nel modenese 807 contagi. In Emilia-Romagna 5.009 positivi e 7 decessi

23 APRILE 2022- Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.381.571 casi di positività, 5.009 in più rispetto a ieri, su un totale di 22.669 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.867 molecolari e 11.802 test antigenici rapidi.

Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 22,1%.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.352.882 dosi; sul totale sono 3.787.271 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,2%. Le terze dosi fatte sono 2.866.585.

Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute. regione.emilia-romagna.it/ vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate.

Tutte le informazioni sulla campagna: https:// vaccinocovid.regione.emilia- romagna.it/ .

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 37 (invariato rispetto a ieri), l’età media è di 65,1 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.422 (-7 rispetto a ieri, -0,5%), età media 76 anni.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 1 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 2 a Parma (invariato); 1 a Reggio Emilia (+1); 5 a Modena (-1); 12 a Bologna (+1); 2 a Ferrara (invariato); 6 a Ravenna (-1); 1 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (+1); 6 a Rimini (invariato). Nessun ricovero in terapia intensiva a Imola (-1).

Contagi

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 46,3 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 969 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 285.363) seguita da Modena (807 su 213.965), Reggio Emilia (758 su 155.432); poi Parma (531 su 114.409), Ravenna (416 su 127.744); quindi Rimini (392 su 131.548), Ferrara (338 su 95.843), Piacenza (252 su 73.169), Cesena (227 su 77.072), Forlì (173 su 64.434) e, infine il Circondario Imolese con 146 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 42.592.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 58.731 (+136). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 57.272 (+143), il 97,5% del totale dei casi attivi.

Questi i dati- accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali- relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Guariti e deceduti

Le persone complessivamente guarite sono 4.866 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.306.308.

Purtroppo, si registrano 7 decessi:

3 in provincia di Bologna (una donna di 88 e due uomini di 77 e 89 anni)

(una donna di 88 e due uomini di 77 e 89 anni) 2 in provincia di Ravenna (una donna di 93 anni e un uomo di 87 anni)

(una donna di 93 anni e un uomo di 87 anni) 2 in provincia di Rimini (un uomo di 84 anni ed uno di 92 anni, il cui decesso è stato registrato dall’Asl di Reggio Emilia)

Non si registrano decessi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena e nel Circondario imolese.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 16.532.

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, è stato eliminato 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.

La situazione nel modenese

in isolamento domiciliare 793

ricoverati in Terapia intensiva o subintensiva 1

ricoverati in altri reparti 13

Casi totali 807

In provincia di Modena, su 807 nuovi positivi, 157 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 2 sono stati individuati tramite contact-tracing; 2 con screening sierologico; 9 tramite test per le categorie più a rischio; per 637 casi è invece ancora in corso la ricerca epidemiologica.

I sintomatici sono 157, gli asintomatici sono 650

Aggiornamento Vaccinazioni

A ieri sono state somministrate complessivamente 1.652.659 dosi di vaccino

I contagi di oggi Comune per Comune

Bastiglia 2

Bomporto 12

Campogalliano 23

Camposanto 1

Carpi 97

Castelfranco E. 46

Castelnuovo R. 16

Castelvetro 9

Cavezzo 10

Concordia 11

Fanano 4

Finale Emilia 22

Fiorano M. 9

Fiumalbo 1

Formigine 42

Frassinoro 0

Guiglia 1

Lama Mocogno 4

Maranello 18

Marano 10

Medolla 4

Mirandola 26

Modena 201

Montecreto 0

Montefiorino 2

Montese 1

Nonantola 14

Novi 9

Palagano 1

Pavullo 20

Pievepelago 1

Polinago 2

Prignano 7

Ravarino 4

Riolunato 1

San Cesario S/P 8

San Felice S/P 9

San Possidonio 2

San Prospero 3

Sassuolo 32

Savignano S/P 11

Serramazzoni 10

Sestola 3

Soliera 20

Spilamberto 14

Vignola 30

Zocca 8

fuori provincia 26

TOTALE 807

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017