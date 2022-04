Banda dello spray, un sospetto ottavo complice per la strage di Corinaldo

Banda dello spray, un sospetto ottavo complice per la strage di Corinaldo. Con gli amici di Bomporto e San Prospero avrebbe avuto un ruolo nella tragedia dove morirono sei persone nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, alla discoteca Lanterna Azzurra. Si tratterebbe, riporta la stampa locale, di un giovane bolognese che oggi ha 23 anni, per il quale la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio e lunedì mattina si è svolta l’udienza preliminare, rinviata, però, al 18 luglio, a causa del possibile rito abbreviato. Il ragazzo non è accusato di associazione a delinquere, in quanto avrebbe avuto un ruolo più defilato rispetto agli altri componenti della banda; nel frattempo, i familiari delle sei vittime e anche alcune delle persone rimaste ferite in occasione della tragedia, si sono costituite parti civili.

