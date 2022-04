Carpi, Cochi Ponzoni racconta e canta “Storie di Resistenza” in teatro

CARPI- “Storie di Resistenza” è lo spettacolo in programma domenica 24 aprile al teatro Comunale di Carpi : offerto alla cittadinanza dall’Amministrazione comunale per la Festa della Liberazione. La rappresentazione- scritta e musicata da Luca Garlaschelli- avrà come protagonista Cochi Ponzoni: “E’ un racconto tra parole e musica – spiegano gli autori – dove si narra di quel rovinoso periodo dell’Italia che va dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, cioè dall’armistizio con gli Alleati e la Liberazione dal nazi-fascismo. Una manciata di mesi in cui nacque e si rafforzò in modo definitivo la guerra di Resistenza contro i fascisti italiani alleati all’invasore nazista. In questo periodo spiccarono in valore e coraggio, lucidità d’analisi e abnegazione la moltitudine di uomini e donne che intrapresero la difficile scelta della Resistenza”.“Storie di Resistenza” narra le vicende di alcuni partigiani illustri come il futuro presidente della Repubblica Sandro Pertini, Giovanni Pesce, Irma Bandiera, Nuto Revelli.

Cochi Ponzoni sarà accompagnato da Nicola Pisani (sax soprano), Dino Massa (pianoforte) e dallo stesso Luca Garlaschelli (contrabbasso): autore della musica originale scritta per l’occasione.